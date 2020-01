Betreuung : Umbau der Kita Konz-Könen beginnt im Januar

Konz-Könen Die Stadt Konz investiert mehr als drei Millionen Euro in die Modernisierung und Erweiterung der Kindertagesstätte St. Amandus in Konz-Könen. Die Einrichtung wurde kürzlich vom Bistum Trier übernommen.

Wegen der anstehenden Sanierung des Kita-Gebäudes, der hohen Anmeldezahlen und dem damit verbundenen zusätzlichen Bedarf an Kita-Plätzen, wurde bereits Anfang 2017 eine temporäre Containeranlage zwischen der Schule und der Kita errichtet. Jetzt wurden im Rahmen einer Sitzung des Bauausschusses der Stadt Konz die ersten Aufträge für den Umbau und die Erweiterung der Kindertagesstätte vergeben. Nach der Sanierung ist Platz für 145 Kinder. Der Förderkindergarten der Lebenshilfe bleibt nach der Sanierung in der Einrichtung St. Johann in Konz-Karthaus.