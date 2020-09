Umgerüstet auf LED-Technik : 1330 neue Lampen leuchten in Hermeskeil und rundherum

Hermeskeil In der Verbandsgemeinde ist mehr als die Hälfte der vorhandenen Laternen mit energiesparender LED-Technik ausgestattet worden. Dies soll nicht der einzige Beitrag der Kommune zum Klimaschutz bleiben.

Es hat etwa drei Jahre gedauert: Nun melden die Verbandsgemeinde (VG) Hermeskeil und das Unternehmen Innogy Westenergie Vollzug. Inzwischen ist in der Stadt Hermeskeil und den umliegenden Gemeinden ein großer Teil der Straßenlaternen auf LED-Technik umgerüstet worden. Bei einem Pressetermin im Hermeskeiler Rathaus verwies Bürgermeister Hartmut Heck darauf, dass Themen wie Klimaschutz und Energiesparen derzeit allgegenwärtig seien. „Für uns in der VG Hermeskeil sind das sehr wichtige Themen“, betonte er. So werde beispielsweise in den nächsten zwei Jahren ein Klimaschutzmanager ein Konzept für nachhaltigen Klimaschutz in der Kommune erarbeiten. Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung sei ein weiterer Beitrag der Verbandsgemeinde, um die gesteckten Klimaziele zu erreichen. Laut Marco Felten, Kommunalbetreuer bei Innogy Westenergie, war 2017 ein neuer Straßenbeleuchtungsvertrag der Ausgangspunkt für die Sanierung der alten Leuchten, deren Energieverbrauch deutlich höher als bei den Nachfolge-Modellen gewesen sei. Innerhalb von drei Jahren habe das Unternehmen im Auftrag der Kommunen insgesamt 1330 der vorhandenen 2591 Laternen im VG-Gebiet ausgetauscht. Im Laufe dieses Jahres wurden die Arbeiten in der Stadt Hermeskeil abgeschlossen.