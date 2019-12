Verkehr : Landrat plädiert für Radstreifen statt Panoramaweg

Trier/Kanzem/Wiltingen Einen Panorama-Radweg zwischen Kanzem und Wiltingen wird es wohl doch nicht geben. Das hat Landrat Günther Schartz (CDU) in seiner Haushaltsrede deutlich gemacht.

Der Weg sollte von Kanzem aus bergauf und dann über das Gelände eines Steinbruchs führen, bevor er sich in Serpentinen Richtung der Wiltinger Brücke schlängelt. Die Variante, die der Landesbetrieb Mobilität kürzlich in den Ortsgemeinderäten in Kanzem sowie in Wiltingen vorgestellt hatte, gilt jedoch nicht als sinnvolle Lösung. Vor allem in Wiltingen stieß das Projekt auf Kritik. Nun präsentierte Schartz bei seiner Haushaltsrede während der jüngsten Kreistagssitzung eine neue „pragmatische“ Lösung. Nachdem die Kreisstraße 147 zwischen Kanzem und Wiltingen saniert worden sei, könnten auf der Straße Sicherheitsstreifen für Radfahrer eingezeichnet werden. Die Höchstgeschwindigkeit für Autofahrer müsse gleichzeitig auf 70 Kilometer pro Stunde begrenzt werden, sagt Schartz. Widerspruch gegen diesen Vorschlag gab es – zumindest vorerst – aus den Reihen der Kreistagsmitglieder nicht.