Grenzüberschreitender Umweltalarm : Ölfilm auf der Mosel bei Perl: Auslöser ist höchstwahrscheinlich Atomkraftwerk Cattenom

Ein bereits am Sonntag aufgetauchter Ölfilm auf der französischen Mosel nahe der Grenze zu Deutschland und Luxemburg hat für einen internationalen Umweltalarm gesorgt.

Umweltalarm im Dreiländereck Lothringen, Luxemburg, Saarland: Auslöser dafür war ein Ölfilm auf der Mosel in Frankreich gewesen. Wenige Kilometer von der Grenze entfernt, trieb es an der Oberfläche. Daraufhin ließen die Behörden Schleusen des Flusses auf französischer Seite schließen, damit das Öl nicht weitertreibt.

Feuerwehren im Département Moselle hatten am Sonntag, 20. Februar, gegen 14 Uhr Umweltalarm ausgelöst, wie die Tageszeitung Républicain Lorrain am Abend auf ihrer Internetseite berichtete. Nördlich von Thionville waren gleich mehrere verunreinigte Stellen aufgetaucht. Sofort seien schwimmende Barrieren in der Mosel eingesetzt worden, um zu verhindern, dass sich die bis dahin noch unbekannte Substanz ausbreitet. Sofort wurden erste Wasserproben genommen, heißt es in dem Bericht.