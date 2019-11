Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier : Infoveranstaltung zum Umzug der Saarburger Deponie am Mittwoch

Infoveranstaltung zum Umzug der Saarburger Deponie am Mittwoch

Saarburg/Mannebach/Mertesdorf Der Umzug der ehemaligen Hausmülldeponie von Saarburg nach Mertesdorf soll bald beginnen. Der Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier (ART) lädt deshalb für Mittwoch, 27. November, 19 Uhr, zur Infoveranstaltung ins Glashaus des Brauhauses in Mannebach ein.

Die am Deponie-Umzug beteiligten Firmen werden an diesem Abend die Hintergründe und den Ablauf des Projekts vorstellen und Fragen beantworten.

Vor zwei Wochen hatte der ART in einer Pressemitteilung angekündigt, dass der Umzug, der sich über zwei Jahre erstrecken wird, im Dezember beginnt. Der Termin könnte sich etwas verzögern. Kirsten Kielholtz, Sprecherin des Unternehmens, teilt auf TV-Anfrage mit: „Wenn wir Glück haben, beginnt der Umzug noch in diesem Jahr. Aber dann werden im Dezember auch keine großen Mengen mehr befördert.“ Der Starttermin hänge von der Vorbereitung des Geländes an der L 135 ab. Zwar sei die Straße dorthin fertig, doch müsse auf der Waldlichtung unter anderem ein Verladeplatz und ein Aufenthaltsbereich für die Mitarbeiter eingerichtet und ein Sanitärcontainer aufgestellt werden.