Ehemalige Mülldeponie Saarburg: Umzug für eine sichere Umwelt

Saarburg/Mertesdorf Das Millionen-Projekt Deponie-Umlagerung bei Saarburg dient dem Schutz des Trinkwassers. Landrat Günther Schartz erinnert sich an die Zeit, als es auf der Halde öfter Mal brannte.

Vorsichtig wühlt die Baggerschaufel in der mit Unrat vermischten Erde, nimmt schließlich Material auf und kippt es an anderer Stelle ab. So sieht die Sortierung auf der ehemaligen Hausmülldeponie in Saarburg vor dem Transport nach Mertesdorf aus. Separiert wird das Material, das verwertet werden kann. Dazu gehören Metalle, Autoreifen, die sogenannte heizwertreiche Fraktion, die verbrannt wird, und Sonderabfälle wie Öl und Farben.

Bislang ist überwiegend Erdreich abtransportiert worden. Bis zu zehn Meter tief wurde dafür auf dem von Wald umgebenen Gelände an der L 135 gebaggert. Projektleiter Hans-Gerhard Koch wundert sich beim Rundgang über zwei Container voller Altmetall an der Sortierstelle. „So viel Metall wurde schon gefunden in so einem kleinen Abschnitt.“ Zerknüllte Leitplanken und ein rostiger Tank womöglich für Öl sind darin auszumachen. Sie stammen aus einer Zeit, in der Recycling und Umweltschutz keine großen Themen waren. Die nach unten nicht abgedichtete Deponie stammt vermutlich aus dem Jahr 1955. Noch bis 1985 wurde Müll in der Region ohne große Auflagen auf Halden gekippt. Der ART ist seit 1973 für die Saarburger Halde verantwortlich. Für den Schutz des Erdreichs vor Kontamination kann er dort nicht mehr garantieren, auch wenn laut Koch bislang keine unerwarteten Materialströme gefunden wurden. Wasser, das seitlich eindringt und der Klingenbach, der unter der Deponie in einem nicht mehr intakten Rohr läuft, erschweren die Situation. Seit Jahren wird Sickerwasser abgefangen. Ist es wenig belastet, wird es zur Kläranlage Ayl weitergeleitet. Bei stärkerer Belastung wird es zum Reinigen in Tanks nach Mertesdorf transportiert.