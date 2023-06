Neue Pläne Trierer Gesundheitsamt muss umziehen – was der Kreis plant

Das öffentliche Gesundheitswesen, die Bekämpfung der Klimakrise, die Digitalisierung und die Betreuung von Geflüchteten erfordern zusätzliche Mitarbeiter. Allerdings weiß die Trier-Saarburger Kreisverwaltung nicht mehr, wo das ganze Personal arbeiten soll. Fest steht: Das Haupthaus am Willy-Brandt-Platz 1 in Trier platzt aus allen Nähten. Die Büros, die Mitarbeiter des Jugend- und Sozialamts 2021 in der Metternichstraße in Trier-Nord bezogen haben, sind ebenfalls ausgelastet. Und am dritten größeren Standort, dem Gesundheitsamt in der Paulinstraße, wird es auch eng. Laut einer Sitzungsvorlage zur zukunftsfähigen Standortentwicklung der Kreisverwaltung für den Kreisausschuss am Montag, 12. Juni, muss der Kreis ausgerechnet fürs Gesundheitsamt – eine Behörde mit viel Publikumsverkehr – einen neuen Standort finden.