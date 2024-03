Kommunalwahl Dieser unabhängige Kandidat will in Saarburg Stadtbürgermeister werden

Über einen Post auf der eigens dafür eingerichteten Facebook-Seite hat Andreas Reymann am Mittwochabend, 13. März, öffentlich bekannt gegeben, dass er sich entschlossen hat, bei der Kommunalwahl am 9. Juni für das Amt des Stadtbürgermeisters zu kandidieren. Bereits am nächsten Tag hat die Nachricht in der 7800-Einwohner-Stadt die Runde gemacht – obwohl viele Menschen Reymann nicht kennen.