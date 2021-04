Abfallentsorgung : Problem am Manderner Ortsrand – Wenn alter Müll unter dem Waldboden wieder auftaucht

Plastikfolien, Motorenöl-Behälter, Platten und Glasflaschen: In einem Waldstück am Ortsrand von Mandern liegt auf einem Hang verstreut jede Menge Müll herum, der wohl nicht erst vor kurzem dort abgelegt worden ist. Der TV ist der Sache auf den Grund gegangen. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Mandern Flaschen, Schuhe, Plastik, Motorenöl-Behälter – auf einem Waldhang am Rand von Mandern liegt eine Menge älterer Abfall verstreut. Zum möglichen Ursprung hat der TV einen anonymen Hinweis erhalten. Die Recherche offenbart ein Problem, das auch andere Dörfer betreffen könnte.

Wer am Waldrand bei Mandern am Winkelbach entlang spaziert, der kann es durch die noch kahlen Bäume gut erkennen: An einem Hang liegen auf einigen Hundert Metern Länge Abfälle verstreut. Das meiste davon sieht aus, als befinde es sich schon seit längerer Zeit in dem unwegsamen Gelände.

Folgen für die Umwelt Laut der Landesbehörde sind solche „Altablagerungen“ im Bodenschutzkataster Rheinland Pfalz erfasst. Die Daten seien das Ergebnis einer Ende der 1980er/Anfang der 1990er Jahre erfolgten landesweiten systematischen Erhebung von Gemeindemüllplätzen und Deponien. Dabei ging es um die Identifikation möglicher „Altlasten“, die eine Gefahr für Boden oder Grundwasser sein könnten. Laut SGD Nord gibt es für das Areal bei Mandern „keine Hinweise auf Gefährdungen von Schutzgütern“. Es werde als „nicht altlastverdächtig“ geführt. Untersuchungen an vergleichbaren ländlichen Gemeindekippen hätten regelmäßig keine Nachweise für Beeinträchtigungen von Grundwasser oder Oberflächengewässern ergeben. Falls in Mandern asbesthaltige Platten in dem Hang lägen, so stelle deren „Herumliegen“ keine unmittelbare Gefahr dar, teilt die Behörde mit. Asbest sei nur bedenklich, wenn es bearbeitet werde und Fasern in der Luft eingeatmet werden könnten.