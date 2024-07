Polizei Unbekannte beschädigen Aussichtsturm in Schillingen – Ortsgemeinde hat bereits reagiert

Unbekannte haben am Aussichtsturm der Ortsgemeinde Schillingen eine Infotafel und das Regenabfallrohr entwendet. Sie haben außerdem die Sitzgelegenheiten auf der Aussichtsplattform mit Schriftzügen beschmiert. Dies hat die Polizei am Mittwoch gemeldet. Festgestellt hat ein Mitarbeiter der Ortsgemeinde die Schäden aber bereits am Samstag, 6. Juli. Die Gemeinde hat sie der Polizeiinspektion Hermeskeil auch bald darauf mitgeteilt.