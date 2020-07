Sachbeschädigung : Fühler von Schneckenskulptur abgebrochen

Konz (red/hds) Der Polizei Konz wurde am Mittwoch gemeldet, dass an der am Durchgangsweg zwischen Schillerstraße und Saar-Mosel-Platz befindlichen Bronzeskulptur, eine Weinbergschnecke der Künstlerin Liesel Metten, ein Fühler abgebrochen und gestohlen wurde.

Während die Polizei davon ausgeht, dass der Fühler zwischen Dienstag und Mittwoch, 12 Uhr, abgebrochen wurde, gab ein Anwohner gegenüber dem TV an, dass das Teil schon seit Samstag weg sei.

Die Skulptur steht seit dem Jahr 2000 an dieser Stelle. Sie wurde zusammen mit den Bronze-Elefanten auf dem Saar-Mosel-Platz aufgestellt, die ebenfalls von der Mainzer Bildhauerin Metten sind. Auch die Elefanten sind seitdem nicht unbehelligt geblieben. Eine der Spielfiguren wurde im Jahr 2015 gestohlen und ist seitdem nicht mehr aufgetaucht.