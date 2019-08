Blaulicht : Haus mit Eiern beworfen

Hermeskeil Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag gegen 1.30 Uhr ein Privathaus mit Eiern beworfen. Das Haus steht in Hermeskeil in der Trierer Straße. Laut Polizei stiegen die Täter über den Zaun des Anwesens in der Dechant-Greff-Straße, wo sich auch der Eingang des Anwesens befindet.

Die Täter sollen dunkel gekleidet gewesen sein und sich in einer fremden Sprache unterhalten haben.