Die Polizei bittet um Hinweise : Unbekannte drehen Schraube in Autoreifen

Unbekannte drehen Schraube in Autoreifen

Hermeskeil Unbekannte haben laut Polizei in Geisfeld eine Schraube in den Reifen eines Autos gedreht.

Die Straftat sei vermutlich im Zeitraum von Freitag, 27. Dezember, bis Sonntag, 29. Dezember, 15 Uhr, in der Markusstraße des Orts begangen worden. Vor einigen Monaten waren drei Fahrzeuge des Geschädigten in gleicher Weise manipuliert worden (der TV berichtete am 13. Mai). Die Tat sei besonders verwerflich, da ein schleichender Luftverlust ein für den Fahrer unkontrollierbarer Vorfall sei, der auch zum Verkehrsunfall führen könne.