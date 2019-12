Polizei sucht Zeugen : Unbekannte grölen Nazi-Parolen in Reinsfeld

Reinsfeld Ein Vorfall, bei dem Unbekannte in Reinsfeld Nazi-Parolen gegrölt haben, beschäftigt die Polizei in Hermeskeil. Am Samstag, 14. Dezember, gegen 17.15 Uhr sind laut Polizei mindestens vier Personen durch die Straße Zum Osterberg in Reinsfeld gezogen und skandierten dabei lautstark „Sieg Heil“.

Der Polizei liegen Zeugenhinweise vor, nach denen es sich bei den Personen um Jugendliche gehandelt haben könnte. Eine dieser Personen sei mit einem dunklen Fahrrad vorgefahren und drei weitere seien diesem fußläufig gefolgt. Die Unbekannten seien alle dunkel gekleidet gewesen und hätten Kapuzen getragen.