Gefährlicher Eingriff in Zugverkehr : Unbekannte legen Baumstamm auf Bahngleise in Saarburg – Zug schwer beschädigt

Saarburg 17 ausgefallene Züge, ein Schaden im hohen fünf- oder sechstelligen Bereich und eine großer Einsatz an den Schienen: Das ist die Bilanz einer Aktion von Unbekannten, gegen die jetzt die Bundespolizei ermittelt.

Bisher unbekannte Täter haben laut der Bundespolizei in Trier am Montagabend, zwischen 20.20 und 20.34 Uhr einen Baumstamm im Bereich des Sportboothafens Saarburg auf die Gleise gelegt. Gegen 20.35 Uhr kollidierte eine Regionalbahn mit dem 50 Zentimeter hohen und 45 Zentimeter dicken Objekt, das aufrecht auf den Schienen Richtung Trier stand. Der Zugführer leitete laut Polizeiangaben zwar noch eine Schnellbremsung ein, kollidierte aber trotzdem mit dem Objekt.

Der Vorfall ist nicht der erste Unfall an Bahngleisen in Saarburg in diesem Jahr. Im April hatten sich zwei Jugendliche am Saarburger Bahnhof an einen in Richtung Konz abfahrenden Regionalexpress gehängt. Beide stürzten ins Gleisbett und verletzten sich. Das zog einen Großeinsatz von Bundespolizei und Rettungskräften nach sich.