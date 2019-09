Blaulicht : Unbekannte legen in Konz Nägel auf Radwegen aus

Konz-Könen/Wasserliesch Nägel sind Reifenkiller. Meistens werden sie jedoch nicht absichtlich auf Wegen hinterlassen. Anders sieht das in zwei Fällen in Konz-Könen und Wasserliesch aus. Da geht die zuständige Wasserschutzpolizei davon aus, dass jemand absichtlich Dachpappennägel auf Wegen und einem Parkplatz verteilt hat.

Der erste Fall hat sich zwischen Mittwoch, 22 Uhr, und Donnerstag, 8.30 Uhr, ereignet. Da wurden die Nägel an verschiedenen Stellen am Saarufer in Konz-Könen ausgelegt: auf dem Fußweg vom dortigen Campingplatz und auf dem Saar-Radweg. Ein ähnlicher Fall ereignete sich laut Wasserschutzpolizei am Samstag zwischen 10.15 und 13 Uhr auf dem Parkplatz des Bistro Blockhaus in Wasserliesch.