Tiere : Unbekannte öffnen Gatter von Gehege in Kastel-Staadt, Wild entwischt

Kastel-Staadt Wildbesesitzer in Kastel-Staadt sind seit Samstag damit beschäftigt, ihre 34 Tiere einzufangen. Unbekannte haben das Tor zum Gehege geöffnet. Ein Kalb kam ums Leben.

De Baes berichtet: „Am Samstag gegen 18 Uhr hat mein Mann die Tiere gefüttert, dann wollten wir essen gehen.“ Doch stattdessen erreichte das Paar per Anruf die Nachricht, dass die die Tiere auf der Straße umherirren würden. De Baets ist wütend und befürchtet schlimmes: „Je länger es dauert, desto schwieriger wird es, die Tiere wieder zu finden.“ Das Wild bleibe normalerweise in der Nähe des Geheges, denn dort bekomme es Futter und habe Platz. Akzuell seien zudem einige Kälber zurückgeblieben, die zu verhungern drohten. Doch am Wochenende sei viel los gewesen und in einer solchen Situation bekämen die Tiere Panik und liefen weg. Ein Kalb ist laut De Baets gestorben. Das Gehege liegt neben dem Weingut der Familie und das wiederum befindet sich in Staadt am Waldrand nahe der Mosel.