Kriminalität : Unbekannte sprengen Geldautomat an Tankstelle in Hermeskeil - Polizei prüft möglichen Zusammenhang mit Vorfall in Schillingen

Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Hermeskeil/Schillingen An einer Tankstelle am Hermeskeiler Stadtausgang ist am Freitagmorgen gegen 3.40 Uhr ein Geldautomat gesprengt worden. Die Täter sind laut Polizei auf der Flucht. Die Tat könnte in Zusammenhang mit einem ähnlichen Vorfall am Mittwoch in Schillingen stehen.

Ein Bild der Zerstörung zeigt sich am Freitagmorgen vor dem Eingang zum Shop der Esso-Tankstelle an der Trierer Straße in Hermeskeil. Über den Boden verstreut liegen Metall und andere Bestandteil des Geldautomaten verstreut, den bislang unbekannte Täter am frühen Freitagmorgen in die Luft gesprengt haben. Auch ein Teil der Deckenverkleidung direkt über dem Eingangsbereich ist von der Wucht der Explosion beschädigt worden.

Laut ersten Ermittlungsergebnissen der Polizei sprengten die Täter den Automaten gegen 3.40 Uhr mit einem bisher unbekannten Stoff und flüchteten anschließend. Als die Polizei wenige Minuten später am Tatort eintraf, waren die Täter bereits verschwunden. Der Geldautomat wurde laut Polizei zerstört, auch am Tankstellengebäude sei ein größerer Schaden entstanden. Ob und wie viel Geld die Täter erbeutet haben, dazu macht die Polizei bislang keine Angaben.

Die Tankstelle liegt am Stadtausgang von Hermeskeil in Richtung Hochwaldkaserne direkt an der Bundesstraße 52, die während der Absicherung des Tatorts bis etwa 8.45 Uhr gesperrt war.

Laut den Ermittlern könnte ein grauer Fiat Ducato mit luxemburgischem Kennzeichen mit der Tat in Zusammenhang stehen. Der Wagen sei kurz nach 7 Uhr in der Hermeskeiler Bahnhofstraße in der Nähe der Tankstelle gefunden worden. Das Fahrzeug ist nach den bisherigen Ermittlungen am frühen Freitagmorgen im französischen Apach gestohlen worden. Laut Polizei haben die Täter das Auto möglicherweise genutzt und sind später in ein anderes Fahrzeug umgestiegen.

Die Tat in Hermeskeil könnte mit einem Vorfall in der Schillinger Hochwaldstraße in Verbindung stehen. Einen Zusammenhang schließen die Ermittler nicht aus. Dort hatten am Mittwoch, 7. April, gegen 2.30 Uhr Unbekannte versucht, einen freistehenden Geldautomaten aufzubrechen, der auf dem Platz vor dem Bürgerhaus steht. Auch dort sei ein Sachschaden entstanden. Offenbar hatten der oder die Täter ihr Vorhaben jedoch abgebrochen.