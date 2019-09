Polizei : Unbekannte stehlen Verkehrsschilder in Wasserliesch

Unbekannte stehlen Verkehrsschilder in Wasserliesch

Wasserliesch Die Polizei sucht unbekannte Täter, die in Wasserliesch Verkehrsschilder gestohlen haben.

Durch unbekannte Täter wurden in der Nacht vom vergangenen Freitag auf Samstag am Ortsausgang Wasserliesch in Richtung Industriegebiet Granahöhe 3 Verkehrszeichen entwendet.