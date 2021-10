Blaulicht : Unbekannte stehlen Wohnwagen

Palzem Unbekannte haben am Donnerstag, 7. Oktober, gegen 16.30 Uhr von der Campinganlage in Höhe Schloss Thorn an der Mosel einen Wohnwagen entwendet. Laut Polizei handelt es sich um einen weißen Caravan mit luxemburgischen Kennzeichen.

Die Täter wurden von einem Zeugen beobachtet. Es soll sich um zwei männliche Personen handeln, die mit einem weißen Peugeot oder Citroen gefahren sind. Sie haben den Wohnwagen an ihr Fahrzeug angehängt und sich vom Campingplatz in unbekannte Richtung entfernt. Das Kennzeichen des genutzten PKW ist nicht bekannt.