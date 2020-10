Die Polizei bittet um Hinweise : Sachbeschädigung an der Grundschule Beuren

Sachbeschädigung an der Grundschule Beuren

Beuren Unbekannte Täter sind laut Polizei im Zeitraum von Mittwoch, 21. Oktober, 14 Uhr, bis Sonntag, 25. Oktober, 16 Uhr, auf das Flachdach der Grundschule Beuren gestiegen. Dabei sei die Regenrinne beschädigt beschädigt worden.

Weiterhin sei von den Tätern das Plexiglas an zwei Flachdachfenstern eingeschlagen worden. In einem Fall seien Scherben in die darunter liegende Räumlichkeit gefallen.