Zeugen von Sachbeschädigung gesucht : Unbekannte treten Fenster bei Wohnhaus in Züsch ein

Züsch (red) Das Erdgeschossfenster eines Wohnhauses in der Hoffeld­straße in Züsch wurde laut Polizei am Freitagmorgen gegen 0.30 Uhr beschädigt. Ein bislang unbekannter Täter habe das Fenster vermutlich mit einem Fußtritt gegen den geschlossenen Rollladen zerstört.