Die Polizei bittet um Hinweise : Steinewerfer beschädigen Fenster von Greimerather Grimoldhalle

Greimerath Unbekannte haben laut Polizei zwei Fenster der Sport- und Mehrzweckhalle (Grimoldhalle) der Ortsgemeinde Greimerath beschädigt. Die Tat sei zwischen Montag, 10. August, 10 Uhr, und Mittwoch, 12. August, 11 Uhr begangen worden.

Die beiden in die Dachfläche integrierten Fenster (sogenannte Oberlichter) seien vermutlich mittels Steinwürfen, vom angrenzenden Sportplatz aus, derart beschädigt worden, dass eine aufwendige Reparatur unumgänglich sei. Wie die Polizei weiter mitteilt, beträgt der entstandene Sachschaden nach vorläufigen Schätzungen mindestens 2000 Euro.

Zeugenhinweise an die Polizei Saarburg unter Telefon 06587/9155-0 oder per E-Mail an pisaarburg@polizei.rlp.de