Die Polizei bittet um Zeugenhinweise : Motorhaube von PKW in Saarburg zerkratzt

Foto: TV/Klaus Kimmling

Saarburg Unbekannte haben laut Polizei ein Auto in der Straße Bottelter, vor Hausnummer 4 in Saarburg beschädigt – in der Zeit von Donnerstag, 18. Februar, 16 Uhr, bis Dienstag, 23. Februar, 9.15 Uhr. An einem dort geparkten schwarzen VW Fox wurde die Motorhaube zerkratzt.