Kriminalität : Unbekannte zerstören Heckscheibe von BMW in Saarburg

Foto: TV/Klaus Kimmling

Saarburg Zwischen Donnerstag und Freitag, 1. und 2. April, wurde in Wincheringen die Heckscheibe eines Autos zerstört. Laut Polizei war der BMW der 1er-Reihe in der Stockholmer Allee in Saarburg in Höhe der Hausnummer 5 abgestellt.

Der rote BMW sei von 12 am 1. April bis 12 Uhr am Folgetag dort geparkt gewesen. Die Scheibe sei vermutlich mit einem Stein eingeworfen worden, heißt es bei der Polizei.