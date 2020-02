Polizei : Unbekannter beschädigt Auto in Hermeskeil

Foto: TV/Klaus Kimmling

Hermeskeil Ein Auto ist am Dienstag in Hermeskeil zwischen 8 und 9.30 Uhr am Fahrbahnrand in Höhe des Anwesens Kunickerstraße 2, gegenüber der Sparkasse, beschädigt worden.



