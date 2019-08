Blaulicht : Auto beschädigt und weggefahren

Saarburg Der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs hat laut Polizei am Donnerstag zwischen 10.15 und 13 Uhr in der Graf-Siegfried-Straße in Saarburg, kurz vor dem Kreisverkehrsplatz am Altstadttunnel, ein Auto beschädigt und ist weggefahren.

Der oder die Fahrer/in sei vermutlich beim Rückwärtseinparken mit seiner Heckpartie gegen die Front eines auf dem Stellplatz dahinter geparkten, schwarzen BMW 3er Cabriolet mit luxemburgischem Kennzeichen gestoßen. Dieser sei leicht beschädigt worden

Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06581/9155-0 zu melden.