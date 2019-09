Blaulicht : Unbekannter beschädigt Auto und fährt weiter

Konz Ein schwarzer VW Golf ist am Dienstagvormittag zwischen 6 und 14 Uhr von einem unbekannten Fahrzeugführer in Konz, in Höhe der Granastraße 113, an der linken Fahrzeugseite erheblich beschädigt worden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Golf parkte am rückwärtigen Gebäudeteil der Stadtbibliothek, gegenüber der Lebenshilfe.