Polizei : Unbekannter verursacht Unfall in Tawern und flüchtet

Die Polizei Saarburg sucht einen unbekannten Fahrer, der am Sonntagabend in Tawern einen Unfall verursacht hat.

In der Saarburger Straße in Tawern ist es am Sonntag zwischen 20.45 und 23.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der bisher unbekannte Unfallverursacher fuhr mit seinem Auto aus Richtung Sportplatz Tawern kommend in Fahrtrichtung Ayl und kollidierte mit zwei rechts neben der Fahrbahn befindlichen Holzpfosten, die auf einer verkehrsberuhigenden Insel installiert waren. Die beiden Pfosten wurden aus ihren Verankerungen gerissen. Der Verursacher setzte seine Fahrt einfach fort und ist laut Polizei weiterhin flüchtig. Am dürfte ein erheblicher und deutlich sichtbarer Sachschaden an der vorderen rechten Fahrzeugseite entstanden sein, vermutet die Polizei. Das Fahrzeug sollte starke Beschädigungen an der Frontstoßstange sowie entlang der Beifahrerseite aufweisen.