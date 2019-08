Polizei : Unbekannter zerkratzt in Oberemmel Mercedes mit Stein

Konz-Oberemmel Ein unbekannter Täter hat laut Polizei mit einem scharfkantigen Stein in der Straße In Balmet in Konz-Oberemmel ein Auto vorsätzlich stark beschädigt.

Die Straftat sei in der Nacht von Montag, 12. August, auf Dienstag, 13. August, begangen worden. Der beschädigte PKW, ein silberfarbener Daimler-Benz C 180, sei auf einem Stellplatz am Fahrbahnrand abgestellt gewesen. Der Täter habe den Wagen an der Front und der linken Fahrzeugseite an mehreren Stellen beschädigt. Am Auto sei ein Sachschaden in Höhe von 2000 bis 3000 Euro entstanden.