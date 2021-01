Blaulicht : Schon wieder Auffahrunfall an Baustellenampel auf B 51 bei Konz

Konz Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage hat es an einer Baustelle auf der B 51 zwischen Konz und Trier gekracht.

Drei Autos sind am Montagmorgen um 9.30 Uhr auf der B 51 bei Konz zusammengestoßen. Wie die Polizei gegenüber dem TV bestätigt kam es – wie schon am Donnerstag – zu einem Auffahrunfall an der Baustellenampel im Bereich der Brücke über die Bahnstrecke sowie die K 134. Dabei sind laut Polizei und Feuerwehr drei Menschen leicht verletzt worden, weil ein aus Richtung Konz kommendes Auto quasi ungebremst auf an der Ampel wartendes Fahrzeuge aufgefahren ist.

Am Donnerstag war es im Bereich der Ampel zu mehreren Unfällen gekommen. Zunächst ist in Fahrtrichtung Trier ein Lastwagen auf einen LKW aufgefahren. Dieser LKW hat ein vor ihm stehendes Auto beschädigt. In der Folge wollte ein weitere Lastwagenfahrer auf die rechte Spur ausweichen, übersah dabei aber ein Auto, das beschädigt wurde. Während es zu diesen beiden Unfälle in Fahrtrichtung Konz kam, gab es in der Folge einen weiteren Auffahrunfall mit zwei beteiligten PKW in Fahrtrichtung Trier.