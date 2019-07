Verkehrsbehinderungen : Drei Leichtverletzte bei Unfällen im Raum Konz-Saarburg

Konz Die Polizei Saarburg hat am Donnerstagnachmittag viel zu tun: Gleich zweimal muss sie zu Unfällen auf Bundesstraßen ausrücken. Ein Krad-Fahrer wurde in Oberbillig verletzt. Zwei Menschen bei einem Crash auf der B 51 bei Ayl.

Die Polizei Saarburg hat am Donnerstagnachmittag viel zu tun: Gleich zweimal muss sie zu Unfällen auf Bundesstraßen ausrücken. Ein Krad-Fahrer wurde in Oberbillig verletzt. Drei Menschen bei einem Crash auf der B 51 bei Ayl.Der Leiter der Polizeiinspektion Saarburg, Harald Lahr, schildert auf TV-Anfrage, dass es um 15 Uhr am Ortsausgang Oberbillig Richtung Temmels auf der B 419 zu einem Unfall gekommen sei. Ein LKW sei mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen. Dabei soll sich ein Teil eines LKW-Reifens gelöst haben und gegen einen einen Motorradfahrer geflogen sein. Der Kradfahrer sei dabei leicht verletzt worden.