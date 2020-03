Blaulicht : Unfall in Ayl-Bieblehausen - Polizei sucht geflüchteten Rollerfahrer

Foto: TV/Klaus Kimmling

Ayl-Biebelhausen Ein geparkter Hyundai i30 ist in der Nacht auf auf Freitag in der Bergstraße in Ayl-Biebelhausen beschädigt worden. Der Fahrer des Verursacherfahrzeugs entfernte sich nach Angaben der Polizei von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.



