Blaulicht : Abgedrängt: Frau fährt gegen Poller

Wasserliesch Ein LKW-Fahrer hat am Freitagvormittag laut Polizei eine Autofahrerin in Wasserliesch zum Ausweichen genötigt und so einen Unfall verursacht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Autofahrerin stieß gegen einen Steinpoller, ihr Fahrzeug wurde beschädigt. Der weiße 7,5-Tonner war gegen 11.40 Uhr am Marktplatz auf die Gegenfahrbahn geraten. Der Fahrer flüchtete von der Unfallstelle.

Die Polizeiwache Konz bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 06501/92680.