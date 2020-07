Unfall : Sprinter verunglückt bei Reinsfeld – Fahrer verletzt

Reinsfeld Zu einem Unfall auf der Bundesstraße 407/ Hunsrückhöhenstraße am Mitfahrerparkplatz nahe der Biogasanlage bei Reinsfeld sind am Mittwochmorgen um 9.30 Uhr Rettungskräfte ausgerückt.

Die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr sicherten die Unfallstelle ab und sperrten die Strecke in Fahrtrichtung Kell am See. Der Verkehr wurde einspurig an der Unfallstelle vorbei geleitet. Zudem wurde der Brandschutz sichergestellt.