Parkunfall : Auto auf Parkplatz beschädigt

Konz Die Polizei sucht nach Zeugen, die einen Unfall auf dem Möbel-Martin-Parkplatz in Konz beobachtet haben. Dort wurde am Donnerstag zwischen 16.45 Uhr und 17 Uhr ein schwarzer Mercedes, der unmittelbar am Aktionszelt geparkt war, beschädigt.

