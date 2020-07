Polizei : Unfallflucht in Hermeskeil – neuwertiges Auto zerkratzt

Hermeskeil In Hermeskeil wurde am Donnerstag, 30. Juni, zwischen 19 und 19.30 Uhr ein Fahrzeug auf dem Friedhofsparkplatz in der Martinusstraße beschädigt. Bei dem Auto handelt es sich laut Polizei um einen neuwertigen blauen Ford Fiesta mit frischen Kratzern im vorderen rechten Kotflügel.

Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro, schätzt die Polizei. Als Verursacher könnten laut Spurenbild auch zwei Kinder (ein Junge und ein Mädchen, etwa elf und sieben Jahre alt) in Frage kommen, heißt es. Sie sollen neben einem größeren hellen Fahrzeug (eventuell einem Kleinbus oder Van) mit einer großen Schubkarre hantiert haben.