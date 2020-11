Auto auf Parkplatz in Hermeskeil beschädigt und geflüchtet

Hermeskeil Die Polizei sucht einen Unfallverursacher, der in Hermeskeil ein parkendes Auto beschädigt hat und einfach weitergefahren ist.

Ein Unfall mit Fahrerflucht hat sich laut Polizei am Montag, 9. November, zwischen 12 und 13 Uhr auf dem Rewe-Parkplatz an der Trierer Straße 6, beziehungsgweise dem Kaufland-Parkplatz in Hermeskeil, ereignet. Hierbei sei ein parkender schwarzer Ford Kuga durch ein vermutlich blaues Fahrzeug im Frontbereich beschädigt worden. Der Verursacher sei geflüchtet.