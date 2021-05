Blaulicht : Unfallflucht in Kell am See an Hunsrückhöhenstraße

Foto: TV/Klaus Kimmling

Kell am See Ein flüchtiger Verkehrsteilnehmer verursachte einen Schaden an einem geparkten LKW mit Anhänger auf einem Parkplatz an der Hunsrückhöhenstraße (B 407) in der Gemarkung Kell am See in Fahrtrichtung Zerf.

Der LKW war am Dienstag, 4. Mai, zwischen 15 und 21 Uhr dort abgestellt. Vermutlich beim Rangieren oder Rückwärtsfahren ist der Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug, wahrscheinlich ebenfalls ein LKW, aufgefahren.

Dabei entstand an der Hecktür des Anhängers ein Sachschaden, der auf rund 3000 Euro geschätzt wird.