Polizei : Unfallflucht in der Konstantinstraße in Konz

Foto: TV/Klaus Kimmling

Konz Das war weit mehr als ein Kratzer: Vermutlich beim Rangieren hat ein Unbekannter in der Konstantinstraße mit seinem Fahrzeug ein parkendes Auto beschädigt und ist dann weggefahren. Der Vorfall ereignete sich bereits am Mittwoch, 29. Mai, in der Zeit von 8.30 Uhr bis 11.50 Uhr auf einem Parkplatz.

