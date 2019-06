Polizei : Autofahrer flüchtet nach Kollision in Schillingen

Autofahrer flüchtet nach Kollision in Schillingen

Schillingen Nach dem Zusammenstoß mit einem anderen Auto in Schillingen ist ein Beteiligter einfach weggefahren. Das berichtet die Polizei Hermeskeil. Am Donnerstag gegen 18.40 Uhr sei es im Einmündungsbereich Winkelstraße/Blumenstraße zur Kollision zwischen einem dunklen Mercedes Benz und einem silberfarbenen PKW gekommen.

Gesucht wird der Fahrer des silberfarbenen Fahrzeugs. Hinweise an die Polizei Hermeskeil unter Telefon 06503/9151-0 oder per Mail an pihermeskeil@polizei.rlp.de