Vor zwei Jahren war ein Auto hineingefahren : Marienkapelle bei Neuhütten ist wieder aufgebaut

Neuhütten Vor zwei Jahren war das Gotteshaus bei Neuhütten durch ein Auto zerstört worden, nun ist es repariert.

Die Marienkapelle an der Landesstraße 166 zwischen Neuhütten und Züsch präsentiert sich wieder so gut wie neu. Ein Auto hatte sie im April vor zwei Jahren schwer beschädigt. Die Fahrerin hatte damals auf der Gefällstrecke in Richtung Züsch die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und war in das Gotteshaus gerast (der TV berichtete). Durch den Aufprall brach der gesamte vordere Teil der Marienkapelle einschließlich zweier Seitenfenster ein (siehe Archivbild unten rechts).