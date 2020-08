Die Polizei bittet um Zeugenhinweise : Schwerverletzter nach Unfall mit Fahrerflucht in Lampaden-Geisemerich

Schwerverletzter nach Unfall mit Fahrerflucht in Lampaden-Geisemerich

Lampaden-Geisemerich Ein Schwerverletzter und Sachschaden sind laut Polizei die Bilanz eines Unfalls mit Fahrerflucht am Dienstag, 25. August, gegen 14.15 Uhr in Höhe des Friedhofs des Lampadener Ortsteils Geisemerich.

Der Geschädigte habe die K 44 von Obersehr kommend in Fahrtrichtung Geisemerich befahren. Im S-Kurvenbereich habe er einem auf seiner Fahrspur entgegenkommenden schwarzen Kleinwagen ausweichen müssen und sei mit seinem Wagen im rechten Straßengraben zum Stillstand gekommen. Der Unfallverursacher habe im Anschluss die Unfallörtlichkeit verlassen, ohne sich um den verunglücken Fahrer zu kümmern und seine Unfallbeteiligung einzuräumen. Dieser sei schwer verletzt in ein Trierer Krankenhaus gebracht worden. Am Auto des Geschädigten sowie der Friedhofsumzäunung entstand – wie die Polizei weiter mitteilte – Sachschaden.