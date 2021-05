Trinkwasser : Zeitweise kein Trinkwasser in Serrig

Serrig In der gesamten Ortslage Serrig wird am Dienstag, 11. Mai, von 9 bis 15 Uhr die Trinkwasserversorgung unterbrochen, wie die Verbandsgemeinde Saarburg-Kell mitteilt. Grund sind Sanierungsarbeiten am Bauwerk Verteilerschacht Kammerforst, der hinter dem Hochbehälter Kammerforst die Aufteilung des Wassers in die verschiedenen Versorgungsgebiete übernimmt.