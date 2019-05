Naturerlebnis : Unterwegs auf der Ruwer-Hochwald-Schleife

Hentern Zu einer geführten Wanderung auf der „Ruwer-Hochwald-Schleife“ lädt das Hochwald-Ferienland am Dienstag, 14. Mai, ein. Mächtige Quarzit-Felsformationen, herrliche Panoramaaussichten über den Schwarzwälder Hochwald, idyllische Dorfstrukturen und der Bachlauf der Ruwer haben diesen abwechslungsreichen Weg komponiert.

Treffpunkt ist um 14 Uhr am Sportplatz Hentern. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnahme ist kostenlos; für weitere Informationen steht die Tourist-Information in Kell am See, Telefon 06589/1044, gerne zur Verfügung.