Kirche : Unterwegs in zwei Welten – Pfarrer aus Nigeria hilft in Hermeskeil aus

Hintergrund

Der Doktor der Theologie lehrt seit 2012 am Bigard Memorial Seminary in Enugu im Südosten Nigerias. Als Dozent des Fachbereichs „Exegese des Neuen Testaments und Homiletik“ widmet er sich der Auslegung von Texten und deren verständlicher Interpretation in der heutigen Zeit. Zusätzlich zur Lehr- und Ausbildungstätigkeit ist er damit betraut, eine Krankenversicherungsgesellschaft für sein Bistum aufzubauen.

Oko (56) wuchs mit fünf Geschwistern in einer Bauernfamilie in Mgbidi auf. Er studierte zuerst Philosophie und folgte 1991 der Einladung des damaligen Kölner Erzbischofs Joachim Meisner nach Deutschland. Nach einem Sprachkurs setzte er 1992 sein Theologiestudium an der Uni Bonn fort, wo er 2004 auch promovierte. Am 23. Dezember 1995 in Mgbidi zum Priester geweiht, war er als Kaplan in Meckenheim, Erzbistum Köln, tätig sowie nach seiner Promotion acht Jahre als Vikar im Raum Daun.