Tourismus : Hochwertig, regionaltypisch, barrierefrei – Hochwald verzeichnet Boom bei Ferienwohnungen

Im Gebiet der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Erbeskopf sind laut Geschäftsstelle in der Förderperiode 2014-2020 bislang für 14 Projekte im Zusammenhang mit Ferienunterkünften Zuschüsse bewilligt worden – unter anderem in Morbach, Thalfang, Geisfeld, Reinsfeld, Neuhütten und im Kreis Birkenfeld. Gesamt-Fördersumme: rund 2,4 Millionen Euro. Die Förderquoten lagen zwischen 30 und 50 Prozent. Private Investoren erhalten maximal einen Zuschuss in Höhe von 200 000 Euro. Ihre Projekte müssen zudem bestimmte Kriterien erfüllen. Die LAG veröffentlicht pro Jahr mehrere Förderaufrufe, zu denen dann Anträge für neue Projekte eingereicht werden können. Wer für Zuschüsse infrage kommt, wählt die LAG-Versammlung aus. Danach muss der Förderantrag beim Land gestellt werden. Beratung bietet die LAG-Geschäftsstelle in Hermeskeil an. Kontakt: Iris Schleimer, Telefon 06503/809-167, E-Mail an: i.schleimer@hermeskeil.de, Infos im Internet: www.lagerbeskopf.de