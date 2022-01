Nachgefragt : Ursache des Brandes in der BBS Saarburg – Polizei ermittelt

Foto: TV/Frank Göbel

Saarburg Warum hat es an der Berufsbildenden Schule (BBS) am Mittwochmorgen gebrannt? Die Ermittlungen der Polizei in dieser Sache laufen, teilt Harald Lahr, Leiter der Polizeiinspektion Saarburg, auf TV-Anfrage mit.

Ein Ergebnis gebe es noch nicht. Gestern sei der Tatort untersucht worden. Nun würden Menschen befragt.