Leichtsinnig Explosionen ausgelöst : Jugendliche Sprengstoffdiebe verurteilt (Update)

Trier Vier junge Männer sind zum Teil mehrfach in ein Bergwerk eingebrochen und haben explosives Material gestohlen. Bei Probezündungen hatten sie riesiges Glück, dass niemand verletzt wurde. Im Prozess zeigen sie Reue.

Urteil Alle Angeklagten gestehen die ihnen zur Last gelegten Taten unterschiedlicher Schwere. Ins Gefängnis muss keiner von ihnen. Die beiden Haupttäter sollen vier Sprengexperimente gemacht haben. Sie waren zum Zeitpunkt des ersten Einbruchs ins Bergwerk Ende 2017 nur 17 und 21 Jahre alt. Deshalb werden sie zu Jugendstrafen von einem Jahr und neun Monaten sowie einem Jahr verurteilt. Der 22-Jährige spricht von einer an „Leichtsinn nicht zu überbietenden Tat“. Der 19-Jährige war vorbestraft wegen Körperverletzung und wird härter bestraft. Beide sind aber zumindest vorerst auf freiem Fuß (siehe Info). Die beiden anderen Angeklagten werden nach Erwachsenenrecht verurteilt, weil sie 22 Jahre zum Zeitpunkt der ihnen vorgeworfenen Taten waren. Einer von ihnen gesteht die Beteiligung an dem Sprengstoffdiebstahl und bekommt eine Freiheitsstrafe von neun Monaten (zur Bewährung ausgesetzt). Der vierte Täter gesteht zwei Hausfriedensbrüche und bekommt eine Geldstrafe von 44 Tagessätzen à zehn Euro. Diese hat er schon verbüßt, weil er 44 Tage in Untersuchungshaft war. Die Richterin folgt mit dem Urteil dem Antrag von Staatsanwalt Volker Anton, der genauso wie die Verteidiger keine Rechtsmittel einlegen will. Damit ist das Urteil rechtskräftig.

Ein halbes Jahr danach sagt er: „Es tut mir so leid, wie ich das beschrieben habe.“ Er entschuldigt sich bei allen Geschädigten, vor allem bei den Bewohnern von Igel, die nach Ansicht der Experten durch den dort unsachgemäß gelagerten Sprengstoff in Gefahr gebracht worden sind. Auch für den Großeinsatz im Januar, den die Verbandsgemeinde Trier-Land laut Rechtsanwalt Andreas Ammer seinem Mandanten mit 12 000 Euro in Rechnung stellt, entschuldigt sich der Student. Richterin Winterholler und die Verteidiger betonen, wie dumm die Taten waren. Alle im Saal sind sich in einem weiteren Punkt einig, den Verteidiger Ammer zusammenfasst: „Das hat nichts mit Lost Places zu tun, die man so verlässt, wie man sie aufsucht. Das hier sind lost people in working places (verlorene Menschen in Arbeitsstätten).“