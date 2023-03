Mit Küchenmesser in den Rücken gestochen „Attacke aus heiterem Himmel“: 24-Jähriger für Messerangriff auf Zeitungsboten verurteilt

Das Urteil in dem Prozess um gefährliche Körperverletzung am Amtsgericht Trier fällt schon nach knapp zwei Stunden Verhandlung. Das liegt auch daran, dass der Angeklagte gleich zu Beginn ein Geständnis ablegt. Der 24-Jährige räumt ein, dass er in der Nacht auf den 10. Dezember 2022 an einer Tankstelle in Hermeskeil einem 19 Jahre alten Zeitungsausträger mit einem Küchenmesser in den Rücken gestochen hat.